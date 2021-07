Mars – poslední velký cíl ve vesmíru, jaký můžeme dosáhnout za našich životů. Místo, které lidská fantazie osídlila nejbližšími vesmírnými sousedy. Planeta, co umožnila rozlousknout základy nebeské mechaniky a kdysi dávno proměřit velikost Sluneční soustavy. Model tohoto úžasného světa, na kterém jsou patrné jen stometrové detaily, představí v červenci a srpnu Hvězdárna a planetárium Brno.

Tým brněnské hvězdárny a skupina Visuálové připravili impozantní model planety Mars. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Modely jsou vystavovány v parku na Kraví hoře v Brně. V červenci jen Mars, v srpnu Mars, Země a Měsíc. Od 12. do 18. července, resp. 5. do 12. srpna vždy od dvou odpoledne do půlnoci. Instalaci může ohrozit silný vítr nebo déšť, proto si před cestou ověřte aktuální situaci. Každý večer promítá letní kino s vesmírnou duší. Každé odpoledne nabízí naše digitárium celou řadu pořadů pro malé i velké. Vstup k planetám nebo do letního kina je zdarma, na projekce do digitária vstupenku potřebujete.