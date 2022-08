Často přijeli jen s jedním batohem. „Většinou šlo o mámy s dětmi, které pro jejich záchranu cestovaly do neznáma s obavami, ale i obrovským odhodláním vše zvládnout. A ony to zvládly,“ řekla koordinátorka pomoci lidem na Ukrajině Jana Kincová Křížková ze žďárské Charity. „Když se ohlédneme, zdá se až neuvěřitelné, že těchto lidských příběhů jsme za půl roku už prožili více než tisíc pět set,“ dodala Jana Kincová Křížková.

Válka na Ukrajině neskončila. Podpora Oblastní charity Žďár nad Sázavou ukrajinským válečným uprchlíkům pokračuje. „Stále věříme, že naše pomoc má smysl. Jsou to především děti, ženy a staří lidé, kteří museli opustit svou vlast,“ upozornila Jana Kincová Křížková s tím, že všichni bez rozdílu, kteří prchají před hrůzami válčení, si zaslouží pomocnou ruku.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou se aktuálně snaží pomáhat ukrajinským uprchlíkům s vybavením jejich dočasných domácností díky vlastnímu projektu Dejte věcem druhou šanci. Shání třeba použité ledničky, pračky, dvouplotýnkové vařiče, mikrovlnné trouby, varné konvice a další základní spotřebiče.

„Válka pokračuje, pomoc Oblastní charity Žďár nad Sázavou nekončí. Může se zdát, že lidé, kteří z Ukrajiny uprchli před válečnými hrůzami, žijí v České republice pokojný život. Opak je pravdou. V myšlenkách jsou pořád tam, kde vyrostli, žili a nechali své blízké. V obcích, městech, ve svých domovech, na které padají rakety. To je po celou dobu trvání války dělá zranitelnými.“ Oblastní charita Žďár nad Sázavou

S pomocí Oblastní charity mohou lidé z Ukrajiny žít v okrese Žďár nad Sázavou plnohodnotný život. Patří mezi ně i devětatřicetiletá Liliya Alieva s jedenáctiletou dcerou Gunel a třináctiletou dcerou Gulnaz. „Žďárská Charita nám rychle zajistila ubytování a vše potřebné k životu. Jídlo, oblečení, nádobí nebo třeba ložní prádlo. Okamžitě mi pomohli domluvit se s lékaři. Holky chodí do české školy,“ je vděčná Liliya Alieva. Ona sama našla práci v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Pomáhá svým krajanům se začleněním do normálního každodenního života v Česku.

Do žďárské Charity volají i lidé přímo z Ukrajiny. „Vyjadřují nám svůj vděk za to, že jejich děti, ženy, rodiče u nás našli druhý domov. Přináší jim to klid. Vědí, že jejich blízcí jsou v bezpečí. Je to i díky vám všem, kteří nás podporujete,“ řekla Radka Čaníková.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou poskytuje obyvatelům okresu osmnáct služeb. „Pomoc Ukrajině a jejím občanům je naším dalším velkým závazkem,“ doplnila koordinátorka pomoci ukrajinským lidem Jana Kincová Křížková.

Jiří Marek, koordinátor propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou