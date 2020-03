Děti nahrají příběh pamětníka. Buď na dálku po telefonu, nebo vyzpovídají třeba své rodiče či prarodiče, kteří žijí s nimi doma. Mladí dokumentaristé se naučí řadu nových dovedností. Děda nebo babička, který vypráví svůj příběh, jim poskytne cenné informace a zároveň má pocit užitečnosti.

„Skrze vyprávění životního příběhu se mohou děti s rodiči a prarodiči dostat blíž k sobě. Je to příležitost se na chvíli zastavit, protože na takový rozhovor normálně nebývá čas. A propojování nejstarší a nejmladší generace prostřednictvím vyprávění velmi dobře funguje. Pozorujeme to už osm let u našeho velkého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů,“ říká Magdalena Benešová z Post Bellum.

Projekt Dokumentaristou z domova má tři verze rozdělené podle věku dětí – pro první a pro druhý stupeň základní školy i pro střední školy. Na webu https://vypravej.pametnaroda.cz stačí kliknout na sekci Dokumentaristou z domova. Tu tým nachystal přímo pro týdny, kdy jsou školy kvůli opatřením proti šíření koronaviru zavřené.

Učitelé se na webu dozvědí, co vše žákům může projekt přinést. Děti najdou podrobné návody, které je krok po kroku provedou přípravou na rozhovor i natáčení. Přehledně se dozvědí, jak se vede rozhovor, jak se na něj mají připravit, na co se pamětníka ptát nebo jak příběh vyprávět. Dostanou rady i k tomu, jakou techniku si pořídit nebo jak natáčet rozhovor na kameru a podobně. Dále děti tvoří krátké videomedailonky, prezentace a podobně. Děti se mohou ptát i prostřednictvím online webináře. Autoři nejzajímavěji zpracovaných medailonků budou mít možnost uslyšet svou práci na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Příběhy 20. století.

Kromě toho, že děti a dospívající mohou natočit své babičky, dědy nebo rodiče, může tým Paměti národa propojit děti i s pamětníky, jejichž vzpomínky už zaznamenali profesionální dokumentaristé pro www.pametnaroda.cz. Pamětníky už lidé z Post Bellum kontaktovali, aby jim pomohli. Někteří ze starých lidí souhlasili s novou výzvou a chtějí své příběhy dětem po telefonu vyprávět.

Michaela Szkála, koordinátorka vzdělávacích projektů