V době, kdy jsme při procházkách odkázáni na hranice obce, je někdy těžké motivovat děti ke stále stejným procházkám. Lektorky edukačních programů na zámku ve Žďáru nad Sázavou se rozhodly nenechat rodiče napospas a připravily zábavnou rodinnou velikonoční hru a tvořivou soutěž. Větší děti se mohou těšit na Santiniho hvězdu – příběh plný úkolů s mobilní aplikací Skryté příběhy.

Velikonoce na zámku | Foto: Archiv / Zámek Žďár nad Sázavou

Hra Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky vypráví pohádkový příběh zajíčka, který se narodil na kraji lesa pod Zelenou horu a vyráží poznávat svět. Chce zjistit, co jsou to ty Velikonoce, o kterých lidé u velikého rybníka u zámku pořád mluví. „Návštěvníkům letos bohužel nemůžeme nabídnout velký velikonoční program s workshopy a jarním jarmarkem, ale věříme, že je naší milou hrou v zámeckém areálu potěšíme. Procházku se zábavnými úkoly jsme vytvořili pro děti od 2 do 8 let. Stačí si ve výdejním okénku zámecké kavárny vyzvednou mapku zaječí cestičky a vyrazit,“ vysvětluje autorka velikonoční hry Markéta Sobotková. Hru si můžete zahrát zdarma od pátku 12. března až do 5. dubna vždy v době otevření výdejního okénka zámecké kavárny (pátky, soboty a neděle od 10 do 17 hodin, a navíc také na Zelený čtvrtek a Velikonoční pondělí). Na konci cesty čeká děti malá odměna.