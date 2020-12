Díky distanční výuce se mohou podívat do pomyslného zrcadla, ve kterém se odráží jejich přístup ke škole a k plnění povinností. Byli on-line zkoušeni nejen z matematiky či angličtiny, ale hlavně z předmětů, které se neočekávaně objevily v rozvrhu hodin - samostatnost, zodpovědnost, disciplína. Tyto předměty sice nebudou uvedeny na vysvědčení a nedávají se za ně klasické známky, ovšem staly se naprosto nutnými katalyzátory vzdělávacího procesu v době koronavirové.

Zpětnou vazbou je žákům slovní hodnocení vyslovené příslušným vyučujícím, pochvala třídního učitele po návratu do školy, ale hlavně vlastní pocit z dobře odvedené práce. A převážná většina žáků ze ZŠ Palachova prospěla v nových předmětech na výbornou. Známe to totiž všichni, člověk je doma, v pohodlí, nechce se mu nic dělat…Ale ŠKOLA VOLÁ! A to do slova a do písmene, místo obvyklého zvonění zahajuje vyučovací hodiny zvuk telefonu z počítače.

Není pochyb o tom, že pro děti nebylo vůbec snadné se rychle zorientovat v platformě Microsoft Teams, vědět, kdy která hodina začíná, kde je uložen domácí úkol, do kdy se má splnit zadání, jak vyplnit test v Edupage a jak se omluvit z on-line hodiny… Navíc se to vše muselo zvládnout v rekordně krátkém čase a bez přímé pomoci učitelů. Často pomáhali rodiče. Poděkovat by jim za to měly nejen děti, ale DÍKY říkáme i my, učitelé.

A jak vypadal takový jeden obyčejný den na distanční výuce? Přečtěte si několik ukázek ze slohových prací žáků 6. ročníku:

„V osm hodin začíná výuka češtinou, jen teď nikam nemusím chodit a jsem pěkně v teplíčku. Výuka se většinou protáhne s malými přestávkami až do oběda. Po obědě začínají úkoly, které dělám na střídačku s bráchou. A už je tu tma a večer. Většinou je uděláno a splněno před pátou hodinou. Okolo šesté máme večeři a po koupání je v pátek kino. Pustíme si nějaký pěkný film a jdeme spát déle. Ráno totiž můžeme spát.“

Matěj

„Na distanční výuce se mi líbí to, že jsem se naučil lépe pracovat s počítačem a využívat všechny jeho aplikace. Nelíbí se mi, že se nemůžeme setkat s kamarády ze třídy a obyčejně si popovídat.“

Tadeáš

„Je pátek a já vstávám přibližně v 7:30, abych všechno stihla. Jdu do koupelny a udělám hygienu. Potom si jdu udělat snídani. Většinou si dám lupínky s mlékem a čaj. První on-line hodina mi začíná v 8:50. Po on-line hodině se podívám na EduPage, jaké máme další úkoly. Všechny je udělám. Zapíšu si zápisy a už mi začíná další on-line hodina. Tentokrát angličtina. Pak už mám volno, více on-line hodin v pátek není a úkoly jsou napsané, většinou si jdu volat s Kájou…“

Aneta

M. RŮŽIČKOVÁ, MATĚJ, TADEÁŠ, ANETA (ZŠ Palachova, Žďár nad Sázavou)