Veletrh se konal v OC Futurum Brno a účastnilo se ho více než šedesát vystavovatelů. Návštěvnost nově upraveného OC FUTURUM, které díky krásné rekonstrukci získalo nový moderní vzhled a cenu Best of Realty 2021 v kategorii Obchodní centra, byla rekordní, nejvyšší od počátku pandemie. Oba dva víkendové dny lákaly kromě nabídek vystavovatelů a veletržních slev módní přehlídky, kde se to hemžilo úchvatnými róbami šestnáct svatebních salonů.