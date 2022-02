Jak rozvonět jaro? Hra děti provádí krásami probouzející se přírody

Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké u Sněžného nabízí v čase jarních prázdnin pro děti zajímavou doprovodnou hru. Kdo se rozhodne do neděle 20. února do Krátké vydat, může pomoci probudit vílu Bledulku. Nebude to ale jen tak… Za příspěvek děkujeme Sylvě Geffroy.

Kdo probudí vílu Bledulku ze spánku? Doprovodnou hru na jarní prázdniny připravili v Domě přírody Žďárských vrchů v Krátké. | Foto: Sylva Geffroy