Hrdí rodiče, vyjukaní prvňáci a usměvaví učitelé. Tak vypadal první školní den po celém Kraji Vysočina. První den byl slavnostní a trval pouze chvíli, potom už si rodiče mohli své malé hrdiny odvést domů či na nějakou odměnu do cukráren či restaurací. I Deník přeje všem dětem, ať se jim ve škole líbí a snad už letos nebudou muset absolvovat distanční výuku.

Školáci jsou zpět ve svých lavicích. Na Vysočině se prvňáci mohli těšit na celou řadu dárků. Dostali školní pomůcky, ale i něco sladkého. Nový školní rok je už třetím rokem, který ovlivnila koronavirová pandemie. Děti si nesmí do školy zapomínat brát kromě školních pomůcek i roušky. Podívejte se do naší galerie, jak vypadal první školní den na řadě míst. Za poskytnutí fotografií autorům děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.