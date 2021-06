Voda a semínka

Ano, máte pravdu – jednoduše voda a semínka. Pijeme ji, když potřebujeme zvýšit naši pozornost, udržet bdělost. Možná i vy jste zažili ten pocit, že jste se po vypití kávy necítili dobře. Můžeme ji pít neomezeně nebo je to jen mýtus a měli bychom se jí vyhýbat? V kávě nalezneme kofein.

Kofein jako stimulant

Je obsažen v celé řadě výrobků – cukrovinky, doplňky stravy,energetické nápoje, žvýkačky aj. Maximální denní množství kofeinu by u zdravýchdospělých lidí nemělo překročit dle doporučení zhruba 400 mg.

Při překročení této dávky se mohou vyskytnout nepříjemné příznaky spojené s předávkováním, jako jsou například závrať, žízeň, sucho v ústech, podrážděnost, bolesti hlavy, průjem, zvracení, bušení srdce, deprese, úzkost, či dušnost. Předávkování kofeinem může být i smrtelné.

Bezpečná dávkakofeinu však závisí na věku, hmotnosti či zdravotním stavu. Některým lidem nevadí ani množství kofeinu nad maximální denní doporučení. Znám však i opačný typ lidí, kteří jsou velmi citliví, a u nichž se projevují negativní příznaky již po vypití opravdu slabé kávy – bušení srdce, třes rukou, nebo úzkosti.

Pozor u dětí a těhotných

Děti a těhotné by se měly pití kávy vyvarovat úplně, pokud lékař nestanoví opak. Jak je to ale s kávou a její ochranou proti závažným onemocněním? Pokud dodržujeme doporučenou dávku kofeinu, může být pro nás opravdu tak přínosná? Dle různých studií káva snižuje nejen riziko cukrovky, ale chrání i před některými druhy rakovin. No není se čemu divit, když se jedná o rostlinnou potravinu obsahující fytoestrogeny.

Závěr?

Pijte kávu, ale nezapomeňte – všechno s mírou a vždy se nejdříve poraďte s lékařem. Ten přesně ví, jaký je váš aktuální zdravotní stav a co vám může uškodit či naopak blahodárně prospět.

Zdroj výzkumu: Fakta o zdraví

Pavlína Podloučková