Houby ještě rostou. Ale už je spálil mráz

Josef Kovář z Vyškova se o víkendu vydal do přírody a našel ještě spoustu hub. Například klanolístky, čirůvku dvoubarvou i hnojník nasetý. Ale mráz a první sníh už je poznamenaly a houby pomalu zamrzly. Do smaženice už by vhodné nebyly, ale stále je na ně hezký pohled. Děkujeme za zaslání krásných fotografií.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Houby ještě rostou, ale už je spálil mráz. | Foto: Josef Kovář