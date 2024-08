Malí i velcí si přišli do žďárských zámeckých zahrad užít tradiční hudební festival Horácký džbánek. „Letos to je super. Vloni nás trochu rozladily fronty u občerstvení, ale je vidět, že si kritiku organizátoři vzali k srdci. Tentokrát je všechno, jak má být. I počasí objednali dokonalé,“ hodnotila s úsměvem na tváři akci Eva Krejčí, která do Žďáru přijela z nedalekého Nového Města na Moravě.

„Jo, je to fajné,“ přidal se další z návštěvníků Roman Kleczka. „Já jsem z Ostravska, ale mám tu příbuzné a na Horácký džbánek jezdím celkem pravidelně. Moc se mi tady líbí, jsem fanda folkové muziky. Dříve bývala akce na nádvoří, teď je přestěhovaná do zahrad. To byl dobrý tah. Je to tu prostornější, to prostředí je skvělé,“ dodal.

Návštěvníci festivalu si letos mohli vychutnat hudební legendy. Davida Kollera, Javory, Kameloty nebo Mňágu a Žďorp. A představila se také Rozálie, kterou mnozí slyšeli hrát a zpívat poprvé. „Nevěděla jsem, co mě čeká, vůbec jsem ji neznala. Je to úžasná šansoniérka, klobouk dolů,“ vysekla zpěvačce poklonu Karolína Tichá z Tišnova.

Na své si ale na Horáckém džbánku přišly i děti, které hudební scéna většinou moc nebavila. Ty si mohly po svém užívat ve festivalové školce nebo se podívat třeba na pohádku o Šípkové Růžence, kterou s divadlem Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka předvedla dětem první televizní Popelka.