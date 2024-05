První květnová sobota se v Herálci nesla ve znamení traktorů. Po roce se totiž do naší obce vrátila oblíbená Traktoriáda.

Květnová Traktoriáda v Herálci. | Foto: Jan Kunc ml., Motorsport Herálec

V pátek večer se do motoristického areálu za fotbalovým hřištěm začaly sjíždět první stroje, dokonce až z daleké Plzně.

V sobotu v ranních hodinách už přijížděli první nadšenci se svými stroji a hned po zápisu účastníků se mohlo vyrazit na spanilou jízdu obcí.

Spanilé jízdy se zúčastnilo okolo 70 traktorů. Hned po vyjížďce se šlo rovnou na disciplíny.

Polární záře: takto ji zachytil fotograf nad Sulkovcem, podívejte

První soutěží bylo couvání s vlekem, kde se bohužel nepřihlásilo moc účastníků, ale o to větší šance na výhru měli přihlášení odvážlivci. V této kategorii byla velká rivalita, jelikož se jí účastnili velmi zkušení jezdci.

Soutěžící z obce Svratouch byli stejně jako minulý rok úspěšnější a vítězství vycouval pan Jiří Šír, hned druhý byl jeho bratr Zdenek Šír a třetí místo bral domácí matador Ondřej Gregor.

Další disciplína byla přetahování domadělů, tato disciplína byla rozdělena na 2x4 a 4x4. V kategorii 2x4 bral vítězství Jíří Preisler ze Svratky a v kategorii 4x4 vyhrál Jan Dostál ze Zubří.

Nadále bylo možné soutěžit v kráse vystavovaných strojů, kde mohli fanoušci hlasovat. Esem v rukávu byl ale také technický odborník ze Světlé nad Sázavou, který nakonec i svými hlasy napomohl k vytvoření stupňů vítězů.

Nejen sestřičky dostaly v Nemocnici Nové Město na Moravě dárek ke Dni sester

V poledne přišel na řadu program pro děti, kde se soutěžilo s elektrickými traktory, auty a šlapacími traktory.

Jsme velice šťastni, že do Herálce vyrazilo závodit 40 dětí se svými stroji. Právě při závodě dětí jsme zaznamenali v našem areálu asi historicky rekordní návštěvnost a to okolo tisíce diváků.

Po závodě dětí už konečně přišlo to, na co se jak závodníci tak diváci asi nejvíc těšili a to samozřejmě byla jízda zručnosti, kde byl jako bonus pro diváky připraven průjezd blátem.

Domaděly 2x4 vyhrál závodník, který přijel až z Plzně, Jiří Nekola. Domaděly 4x4 vyhrál Marek Šíp z Dřenice.

Devadesát traktorů v Herálci. Traktoriáda vyzkoušela účastníky i z couvání

Tovární výrobu do 25HP vyhrál domácí Josef Mach, který také vyhrál i soutěž o nejhezčí Zetor 25. Zbytek pak vyhrál Jiří Šír, kterému byl právem předán i putovní pohár pro krále Traktoriády.

Chtěli bychom mockrát poděkovat za podporu Obci Herálec, bez které bychom neměli šanci takovou akci uspořádat. Díky všem členům Motorsport Herálec za tvrdou práci s přípravami a práci během celého dne, také SDH Herálec za pomoc při průběhu akce. Ski teamu Herálec za super stánek s jídlem v čele s Petrem Petrlíkem st., naše díky patří také spolku Prastran v čele s Jiřím Mitášem, který se nám staral o přísun tekutin. V neposlední řadě pak musíme poděkovat všem sponzorům, díky kterým se nám vždy taková akce dělá lépe a můžeme vše perfektně připravit.

Věříme že se vám akce líbila a ještě jednou všem moc děkujeme.



Za Motorsport Herálec - Jan Kunc ml.