V sobotu 23.října se v pivnici Na Lipnici ve Velkém Meziříčí uskutečnil druhý ročník kulinářského klání gulášníků. Těch se letos předem přihlásilo celkem jedenadvacet, ale nakonec ta svoje pochutnáníčka přineslo devatenáct odvážlivců.Tak uvedl svou zprávu o soutěži Vladimír pařil. Děkujeme mu za příspěvek a těšíme se i na vaše informace o dění u vás ve vsi či ve městě.

Každý z nich připravil a uvařil vlastní soutěžní dávku doma, pěkně v tichosti, v tajnosti a v pohodě; nu a co mu vyšlo, to přinesl do hospody coby kůži na trh. Zde se jednotlivé vzorky už jen ohřívaly, degustovaly, komisně hodnotily a některé poté i prodávaly hostům.