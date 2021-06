Buchlov je královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi. Za snímky děkujeme Jiřímu Baranovi.

Hrad je přístupný návštěvníkům do konce června denně od devíti do čtyř kromě pondělí. V hlavní sezoně do pěti, a v pondělí je o prázdninách otevřený také, ale jen do tří. Příchozí čeká procházka Starým hradem, poznají Buchlov v proměnách času a správci hradu mysleli i na děti. Zvláště pro ně je určený okruh, který je přístupný vždy mezi jedenáctou dopoledne a druhou odpoledne.