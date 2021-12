K Vánocům patří především ozdobený stromeček. Když v místnosti zavoní jehličí, i my dospělí se alespoň na chvíli zasníme a zavzpomínáme na svoje dětství. Třeba jak jsme pomáhali stromek ozdobit. Z komory, půdy či skříně rodiče opatrně přinesli papírové krabice s velmi křehkým a neuvěřitelně barevným obsahem. Ozdoby se blýskaly a hrály všemi barvami a tvary. Ne jako dnes, kdy většina lidí ladí stromek do jedné barvy. Kdysi to bývala trochu „divočina“, ale měla svoje kouzlo.