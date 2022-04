Fotbalisté Borů nastoupí před kamerami České televize. Můžete u toho být i vy

Chtěli byste zažít pravou fotbalovou atmosféru jako třeba při derby pražský „S“? Přijeďte do Borů! To není aprílový žert. Duel místního klubu TJ Družstevník Bory s týmem TJ Sokol Bobrová vysílá živě v neděli 24. dubna od 10.45 televizní stanice ČT sport. Do Borů totiž zavítá společný projekt Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a České televize nazvaný Můj fotbal živě.

TJ Družstevník Bory. Zažijte s nimi atmosféru první ligy i vy. | Foto: Pavel Zmeškal