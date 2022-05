Slovo HELP sloužilo před dvěma lety úplně pro jiné účely. Pro záchranu kultury a festivalu jako takového. Teď toto slovíčko dává úplně jiný význam v daleko důležitější situaci. Rozhodli jsme se proto, že místo Help Party vol. II bude tato akce přejmenovaná jako FAJTFEST HELP UKRAINE, kde na místě uspořádáme sbírku, do které bude zapojen i samotný festival a veškerý zisk z této sbírky bude odeslaný na pomoc Ukrajině přes organizaci ČLOVĚK V TÍSNI.