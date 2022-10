V neděli devátého října jsme navštívili Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny. Protože jsem o tom už dost slyšela, čekala jsem, že to bude fajn a taky že tam bude asi dost lidí. V realitě to bylo o dost víc… O dost víc fajn, než jsem čekala, ale taky o dost víc lidí.

Pro děti je to doslova ráj. Můžou si tam zařádit na balíkách slámy, ve slámobazénu a proběhnout několik bludišť. Vidět prasátko, obřího králíka, koně, sednout do kombajnu, prolézt se na stromě a zhoupnout se. Taky vydlabat a namalovat dýně, nechat si namalovat obličej, pohrát si na pískovišti a spoustu dalšího, na co jsem určitě zapomněla.

Rodiče si můžou koupit nějakou tu dýni (a že jich je na výběr fakt hodně) nebo se pokochat tou krásou, kterou tam majitelé vytvořili. A když budete mít hlad, občerstvení tam taky najdete.

Jen o víkendu po čtrnácté hodině při dobrém počasí počítejte, že tam bude narváno. A i když se ten dav na ploše rozprostře, budete čekat ve frontách. Nám se stát nechtěly, takže na nás zbyly domácí hranolky. Ale i tak byly výborné.

I přesto, že tam bylo tolik lidí, návštěvu jsme si užili a já tenhle výlet doporučuji všem.

Zdroj: Máma na cestách