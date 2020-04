Duben: ve skleníku kvetou citrusy

Jaro v mém subtropickém skleníku začíná o něco dříve než venku na zahradě. To proto, že pěstované druhy a to především citrusy vyžadují delší vegetační dobu k dozrání ovoce. Po zimním klidu v prosinci a lednu při teplotách v rozmezí asi -2 st. C až max. 8 st. C začnu v únoru intenzivněji přitápět a postupně navyšovaná teplota rostliny koncem února probudí.

Jarní květy ve skleníku i na zahrádce Petra Broži. | Foto: Petr Broža