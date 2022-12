Soutěžící dostali vítané občerstvení – řízky s chlebem, uzené maso, cukroví a jednohubky – což se jim za startovné padesát korun docela i vyplatilo. Nejlepší z nich, totiž právě ti, kdož se ocitli až ve finále, obdrželi na závěr diplomy a věcné ceny.

Konečné pořadí:

Finalisté

1. Anna Veselá, Velká Bíteš

2. Ivan Veselý, Velká Bíteš

3. Jiří Bula, Velké Meziříčí

4. Jana Jaromišová, Havlíčkův Brod

5.–8. místo (poražení semifinalisté)

Marie Doležalová, Velká Bíteš

Michal Troščák, Velké Meziříčí

Lukáš Kratochvíla, Velké Meziříčí

Zdeněk Urban, Velké Meziříčí

atd.

Kdo se bojí, nesmí do Křižánek. Byla by to ale škoda, strašení se vážně povedlo