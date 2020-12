Domácí hospic Vysočina si letos připomíná dvacet let výročí svého vzniku. V průběhucelého roku pořádal akce připomínající toto kulaté jubileum.

Domácí hospic Vysočina zakončil rok vysázením třešňové aleje pod Třemi kříži | Foto: Archiv Domácí hospic Vysočina

Na závěr roku si Domácí hospic Vysočina naplánoval slavnostní sázení aleje. Strůjkyně tohoto

nápadu a jedna ze zakladatelek hospice Eva Pelikánová řekla: " Přemýšlela jsem

o nějakém hezkém způsobu, jak si připomenout založení hospice a jeho dvacetiletou cestu.

Když zavřete oči a představíte si cestu, je často lemována stromy. Strom je krásný životní

symbol, ať už o něm přemýšlíme jakýmkoliv způsobem. A ještě lepší je, když ho můžeme vidět

a být v jeho blízkosti. A proč je to zrovna třešňová alej? To vám můžu vysvětlit třeba na jaře

příštího roku. Dost často v životě nás naše plány a sny stojí hodně úsilí a námahy, času,

trpělivosti, děláme všechno, co můžeme. Ale někdy neděláme nic a jen přijímáme, co k nám

jakoby samo přichází. Velké příběhy v životě v sobě mívají obojí. A příběh hospice v Novém

Městě na Moravě je velký příběh. Těším se, že se budeme pod Třemi kříži, a nejen, tam

často potkávat."