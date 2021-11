Začalo to ve čtvrtek jako vždy v pět hodin večer vykročením Svatého Martina z Brány Matky Boží. Oproti běžným rokům dokonce vyšli dva koně, před Martinem šel totiž ještě poník s andělem. Hlavně z toho důvodu, aby se prý velký kůň sám uprostřed lidí nebál. Malý průvod zabočil hned do Věžní a u Parku Gustava Mahlera se otočil, aby se všem lidem ukázal ještě jednou. Poté vyrazil na krátkou cestu po městě, ulicí Matky Boží na náměstí a Benešovou ulicí zpátky.

Byla to vlastně jen taková sousedská slavnost, do které se vedle jihlavských havířů hlavně zapojila skvělá parta ze Zámecké stáje Plandry, kavárna ArtCoffee a přilehlé podniky. I když to bylo velice skromné, lidé nám hrozně moc děkovali, že se příjezd svatého Martina vůbec odehrál.

Jen je nám líto, že se na Martina nemohli přijít podívat všichni, kteří chtěli. Hrozně rádi bychom tam všechny viděli, ale vzhledem k současné situaci jsme se o tom raději moc nešířili a nechali pracovat šeptandu.

Vojtěch Kolář