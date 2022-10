Zajištění jídla ve školách dává dětem naději na lepší život a možnost plnit si své sny. Členové hnutí Mary’s Meals a jejich sympatizanti proto vyráží v době od 10. do 14. října do škol, kde pak vaří kaši a vysvětlují možnosti, jak nakrmit děti z chudých vrstev po celém světě. „Naše pomoc míří do zahraničí. Do Afriky, Asie a Jižní Ameriky. A veřejné vaření kaší má lidem tuto iniciativu připomenout a přiblížit. Podobně jako koncerty výstavy nebo další aktivity, které dobrovolníci Mary’s Meals také organizují,“ vysvětluje Hana Dusíková.