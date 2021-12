Co letošní znojemský advent nemůže nabídnout na oblíbeném trhu u stánků s punčem a svařákem, to letos dokresluje alespoň zimní atmosféra díky nebýalé sněhové nadílce a pokaždé znovu a jinak pěkná atmoséfa samotného historického jádra města. Vánoční stromy svítí, otáčí se kolotoče i zdálky lákající obří kolo před gymnáziem. A s večerem ve světle pouličních lamp snad ještě i víc krásní sněhová nadílka. Nahlédněte do naší galerie a pak se také běžte projít, než zas všechen sníh roztaje.