Na cestu účastníkům svítily koupené nebo ručně vyrobené lucerničky, které si děti mohly vyrobit na workshopu o týden dříve. V dálce zahlédli i svatého Martina na koni. A poklad našli. Byly to svatomartinské rohlíky, o které se všichni účastníci spravedlivě podělili. Po návratu do zahrad Rozmarínek už čekal svatý Martin i s koněm v ohradě. Večer to byl kouzelný.

Nikol Kadlecová