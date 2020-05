I když letošní Den Země omezil stav nouze a společné akce, včetně úklidů, museli pořadatelé zrušit, mohl se do pomoci přírodě pustit každý sám. Příkladem šly například Adélka a Vendulka z Dlouhém.

Úklid v Dlouhé na Den Země. | Foto: Ivana Hublová

Na Den Země naše děvčara chodí vždycky uklízet do přírody se svými spolužáky ze základní školy v Bobrové. Letos jsou Adélka se starší sestrou Vendulkou samozřejmě jako všichni ostatní školáci doma, ale rozhodly se, že Den Země oslaví alespoň samy. Vydaly se uklízet do přírody u nás v Dlouhém. Vzaly si roušky, pytle a vyrazily uklízet. Pilně pracovaly celé odpoledne a na to, jak jsme malá dědina našly a uklidily nepořádku po venku docela dost.