Festival, který se vždy konal zejména open-air, si letos publikum užilo venku celý. V zájmu bezpečnostních opatření byly hlavní festivalové dny koncipovány jako několik malých uzavřených festivalů vždy pro limitovaný počet diváků. V průběhu tříhodinových bloků zhlédli tři velká představení. Takové bloky se odehrály celkem čtyři, jeden v pátek, dva v sobotu a jeden v neděli.



K vidění byl tradičně nový cirkus, tanec i pohybové divadlo. Ze Španělska přijelo akrobatické duo Gracie May Marshall a Cristian Fierro s představením Fling. Benjamin Richter z Rakouska dal publiku ochutnat dekomponované žonglování v tzv. during performance TAKTiL. Své oceňované sólo HYPERSPACE přivezl i James Batchelor. Dechberoucí show předvedla britská skupina Etta Ermini Dance Theatre v novocirkusovo-akrobatickém představení Oqda. Magickou podívanou Alenka v říši divů představila Dánka Tilde Knudsen. Kolektivní umělecký zážitek dala divákům ochutnat mezinárodní umělecká skupina Ferst Dadler & Co., a to prostřednictvím duration performance Ferst Dadler není sám.

Pod vedením profesionálů si návštěvníci užili taneční i tvůrčí workshopy. Páteční a sobotní pozdní večery byly ve znamení Letního tanečního kina. V pátek pod taktovkou ředitelky Festivalu tanečních filmů Jany Návratové, která sama provedla kurátorským výběrem krátkých snímků pod názvem Landscape. Sobotní večer pak patřil R.E.D. International Film Festival.

KoresponDance dostál své pověsti a publiku představil výběr z nejlepších současných evropských performerů. Netradiční představení byla hravá a inspirativní, impozantní kulisy zámku tak jen dokreslily kouzelnou atmosféru.

Aktuálně se pořadatelé chystají na jubilejní desátý ročník festivalu, který proběhne v první polovině července 2022, již tradičně na zámku ve Žďáru nad Sázavou, a to ve dnech od 15. do 17. 7.

MARTINA HRAŠOVÁ

Korespon Dance