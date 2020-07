Prohlídky zámku pro rodiny s dětmi se staly nedílnou součástí zámeckého prázdninového programu. Vloni je navštívilo více než 1000 malých i velkých návštěvníků a také v letošním roce lektorky připravily originální, poučný i zábavný program.

Na zámek ve Ždáru lákají i dětské prohlídky. | Foto: archiv správy zámku

Letní dětské prohlídky nabídneme stejně jako v loňském roce každé prázdninové pondělí, středu a pátek od 10 hodin. Zámecké lektorky tentokrát děti, jejich rodiče nebo prarodiče pozvou do doby baroka. „Při procházce zámkem se přesuneme do období baroka a poznáme tehdejší povolání. Ukážeme si, co měl na starost podkoní, kuchařka, sadař nebo sochař. Nahlédneme opět do různých zámeckých zákoutí, prohlídku si zpestříme různými aktivitami a děti si také odnesou něco na památku,“ popisuje program letních prohlídek Martina Schutová, vedoucí zámeckého lektorského oddělení.