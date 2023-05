/VIDEO/ Kdo je zraněný? Kdo bude pan doktor a kdo sestřička? Chcete se svézt sanitkou? Tyto a mnohé další otázky padaly jedna za druhou. Novoměstskou nemocnici přišly navštívit děti ze školky z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. A parádně si to užily.

Děti ze školky v novoměstské nemocnici. | Video: Helena Zelená Křížová

„Máme vzdělávací projekt Putování se sluníčkem za prarodiči. Babičky a dědečkové nám nabídli, že se jejich vnuci a vnučky mohou přijít podívat na místa, kde pracují. Takže dnes jsme v novoměstské nemocnici,“ vysvětlila paní učitelka z novoveské školky Anežka Brožová.

Bezmála tři desítky dětí ve věku od tří do šesti let si vyzkoušely, jak ošetřit raněného. A také coby zranění se svezli sanitkou. Na návštěvu novoměstské nemocnice si školka vyhradila celý den. „Přijeli jsme autobusem. Teď si to tady užíváme. Pak potrénujeme nohy a půjdeme pěšky nazpět do Nové Vsi,“ vyjmenovala celodenní program Anežka Brožová.

Zdroj: Helena Zelená Křížová