Nedělní odpoledne v Pavlově na Žďársku se neslo ve znamení pohádek. Děti si tu mohly projít tradiční Pohádkovou cestu. Počasí vyšlo na jedničku, přišlo devadesát dětí se svými rodiči, na které čekala vycházka lesem plných zajímavých postav.

Cesta pohádkovým lesem v Pavlově na Žďársku. | Foto: obec Pavlov

Na své cestě pavlovským lesem musely děti plnit nejrůznější úkoly. V lese se potkaly s princem i princeznou, houbičkami, které si říkají Pindruše a v kruhu sedělo Dvanáct měsíčků. A co by to bylo za pohádkový les bez ježibaby? Mrkněte se.