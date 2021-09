Přehlednou mapu společně s aktuálním seznamem otevřených slunečních elektráren včetně možných termínů návštěvy najdete ZDE , nebo na portálu Kudyznudy.cz . Do mezinárodní akce se mohou stále zapojit i další solární elektrárny, v případě zájmu najdete kontakt níže.

Stejně jako v předchozích letech se očekává velký zájem nejen ze strany veřejnosti, ale také studentů ze základních a středních škol. Navštívit mohu například Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu, kde se dozví více o použití různých technologií spojených se solární energií nebo o speciálním zapojení do energetického systému budovy s užitím baterií. Dalším projektem ČVUT UCEEB je Experimentální agrofotovoltaika VUKOZ v pražských Průhonicích. Jedná se o experimentální systém, který ověřuje efektivitu užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi fotovoltaickou technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Otevřena pro veřejnost bude také jedna z největších fotovoltaických elektráren v České republice a vůbec v celé střední, jižní a východní Evropě - FVE Vepřek v Nové Vsi s výkonem 35 MW. Jedná se o komplex 13 bloků, které se rozprostírají na ploše 82,5 ha (rozloha zhruba stovky fotbalových hřišť). V Prakšicích ve Zlínském kraji pak mohou zájemci navštívit tamní úložiště energie. Jedná se o první velkokapacitní skladovací bateriový systém v Česku, který je připojen do distribuční soustavy.

Jako první se již v sobotu 18. září návštěvníkům zpřístupní FVE Bežerovice na Táborsku. Ročně tato elektrárna, která patří do skupiny ČEZ, vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 700 domácností na jihu Čech.

Do letošního ročníku Dnů otevřených dveří se celkem zapojí více než dvě desítky solárních projektů z celé České republiky. Své brány otevřou jak menší střešní instalace na rodinných domech, středně velké fotovoltaiky, tak i velké solární parky.

Do celosvětového projektu se zapojí také Česká republika. „U příležitosti této mezinárodní iniciativy v Solární asociaci již pátým rokem pořádáme Dny otevřených dveří slunečních elektráren. Naším hlavním cílem je zpřístupnit zajímavé projekty novým zájemcům o vlastní výrobu energie ze slunce a rozšířit povědomí široké veřejnosti o jejich nesporných výhodách,“ říká Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace.

Šířit myšlenku udržitelného rozvoje, podpořit iniciativy, které k němu přispívají a dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. To je cílem Evropského týdne udržitelného rozvoje , který letos připadá na termín 20. - 26. září 2021. V rámci této události se konají tisíce akcí od konferencí, výstav, workshopů, seminářů, filmových promítání, až po komunitní setkání a dny otevřených dveří slunečních elektráren.

