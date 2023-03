„Denní stacionář je ambulantní služba. To znamená, že uživatelé do stacionáře denně dochází či dojíždí a odtud se pak vracejí zpět do svých domovů,“ přibližuje ředitelka Domova Kamélie Křižanov Silvie Tomšíková.

Stacionář je otevřen každý všední den od 8.00 do 15.00 a jde o hrazenou službu, kterou mohou využívat jak místní občané, tak lidé z blízkého okolí včetně Velkého Meziříčí. Pravidelně sem docházejí i klienti Domova Kamélie Křižanov, kteří v Měříne našli nový domov. Dojíždějí sem také klienti zařízení, kteří se zabydleli na křižanovských a velkomeziříčských adresách. Hlásit se přitom mohou i další zájemci. Kapacity jsou dostatečné a péče v mnoha směrech individuální. Denní stacionář mohou nyní navštěvovat osoby od 18 do 64 let. To by se však mohlo brzy změnit. „Rádi bychom chtěli službu od dubna letošního roku rozšířit i pro mladší uživatele a tím vyslyšeli zájem,“ doplňuje Tomšíková.

Známý farář Czendlik vystoupí v Borech. Přiveze svou talk show

Hlavním posláním Denního stacionáře je alespoň na chvíli ulevit rodinným příslušníkům, kteří si díky zajištěné péči o blízkou osobu mohou vyřídit, co potřebují, odpočinout si a načerpat nové síly bez obav o svěřenou osobu, o kterou se kvalifikovaný personál dobře postará. Uživatelé jsou vedeni k samostatnosti a učí se novým věcem. Na chodu stacionáře se podílejí všichni, každý dle svých možností. To se týká také příprav svačin a servírování oběda, protože součástí služby je i zajištění stravy. S příznivými ohlasy se setkávají i rozličné možnosti aktivního trávení času. Uživatelé vyrábějí keramiku, cvičí, hrají na hudební nástroje. Společně také vyrážejí na pravidelné procházky, navštěvují kulturní akce a plánují výlety. „Na každý den se snažíme připravit něco nového a rozšířit tím obzory uživatelů,“ říká vedoucí Denního stacionáře Aneta Machová. Pokrok nelze zastavit ani v sociálních službách, a tak uživatelé pracují s interaktivními nástroji jako je dotyková obrazovka a Sentable. Odměnou pro všechny je pak možnost relaxace v multismyslové místnosti.

Denní stacionář byl vybudován v rámci procesu transformace Domova Kamélie Křižanov. Kromě Měřína funguje tato služba také v Jihlavě a Třešti.

Zpracováno z TZ