V novoměstské nemocnici připravili pro veřejnost Den zdraví. A tak si děti i dospělí vyzkoušeli různé činnosti. Zaujal například masáž srdce. „Já vím, jak se dělá masáž srdce,“ hlásil se sedmiletý Patrik. Na začátku byl sám, ale po návštěvě Dne zdraví v novoměstské nemocnici to už uměli i všichni jeho spolužáci. „A taky jsme si zkoušeli vrtat do kostí. Stejně jako ortopedi,“ doplnila další novou dovednost Patrikova spolužačka Markéta.

Na Den zdraví se do Nemocnice Nové Město na Moravě sešli i sjeli malí a velcí návštěvníci ze širokého okolí. Sem tam se ozývaly salvy smíchu, to když si někdo ze školáků třeba zkoušel „opilecké“ brýle. Všichni si užívali zábavu, ale také poučení. „Jsme tady poprvé. A nevím, proč jsme tady nebyli už dřív,“ rozesmála se Martina Topinková, která se na Den zdraví do Nemocnice Nové Město na Moravě přijela podívat spolu s dětmi z mateřské školy z Daňkovic.

„Školkáčci“ z Daňkovic s pedagogickým doprovodem přijeli autobusem a museli ve Žďáře přestupovat, aby se dostali do Nového Města. Návštěva novoměstské nemocnice pro ně byla prakticky celodenním výletem. „Je to super. Děti si vyzkoušely první pomoc, naučily se resuscitaci. A pánové ze záchranky byli taky úžasní. Celá akce je celkově moc vydařená,“ pochválila daňkovická paní učitelka Den zdraví. „Příště přijedeme zase,“ dodala.

Akce se líbila i dospělým. Ti se sice neučili resuscitovat ani vrtat do kostí, ale zastavovali se spíš u stolů pojišťoven, hospice nebo lékárny. Nutriční terapeut jim dal cenné rady ohledně jídelníčku, vyzkoušeli si samovyšetření prsu, nechali si změřit tlak. „Jsem rád, že jsem přišel, jsem diabetik a paní z lékárny mi poradila nové boty. Určitě se pro ně do lékárny stavím,“ nechal se slyšet jeden z návštěvníků Luboš Novotný.

Na své si ale přišli i milovníci umění. Zahráli jim akordeonisti i klarinetový kvartet. „Hráli moc pěkně. Poslouchala bych je klidně i déle,“ ocenila vystoupení žáků Základní umělecké školy Jana Štursy Petra Šikulová.