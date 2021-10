Na svátek svatého Václava se Brtnice otevřela návštěvníkům. Již každoročně se zde konal Den pro starou Brtnici. Na zájemce čekal bohatý celodenní kulturní program. Nechyběly řemeslné a farmářské trhy či otevřené památky a výstavy. Do Brtnice zavítala i naše čtenářka Michaela Svobodová z Třebíče. Za povedené fotografie děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.