Ve Žďáru nad Sázavou plánuje spolek uspořádat sousedské akce pro starousedlíky a nové sousedy i díky spořitelně. Podporu získali z grantu Dokážeme víc, který banka vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA. Ve druhém ročníku tohoto komunitního grantového programu poslala spořitelna celkem 669 600 Kč k realizaci deseti úspěšným projektům z šesti různých krajů, nápad z Vysočiny bodoval poprvé.

V lokalitě Klafar ve Žďáru nad Sázavou vzniká nová rezidence, do nových bytových i rodinných domů se letos přistěhují noví sousedé. Spolek Žijeme Žďárem se proto rozhodl uspořádat sousedskou slavnost, aby se noví obyvatelé Klafaru seznámili s místem i sousedy. Díky grantu spořitelny vybuduje také venkovní ohniště a zapojí se do výsadby stromů. Hlavně ale doufá, že ze setkání vzejde spousta nápadů pro architekty nové rezidence, jak nejlépe uzpůsobit veřejný prostor pro místní obyvatele.

Záměry na další sousedské projekty banka přijímá do 20. května, letos poslední šanci přihlásit se až o sto tisíc korun budou mít lidé 23. září. V letošním ročníku chce podpořit celkem čtyřicet až padesát projektů. Informace o programu, podpořených projektech i přihlášky na www.dokazemevic.cz.

Osmnáct projektů, které banka zafinancovala v prvním ročníku grantu Dokážeme více, získalo 1,4 milionu korun. Navzdory pandemii úspěšně realizovalo své záměry už pět z nich, ostatní museli posunout harmonogram závěrečných aktivit a dokončí své projekty do podzimu letošního roku.

O programu Dokážeme víc

V komunitním grantovém programu Dokážeme víc podporuje Česká spořitelna projekty, které rozvíjejí sousedskou spolupráci a přinášejí do místních komunit aktivity a vybavení, mající potenciál i pro další roky. Propojuje místní aktivní občany a neziskovky se svými zaměstnanci i klienty. V programu bodují ti, kdo dokáží zapojit do projektu veřejnou správu, školu, podnikatele, další neziskové organizace a iniciativy. Podmínkou je zapojení zaměstnance spořitelny. Na programu spolupracuje banka s Nadací VIA i svou Nadací ČS.

Nový ročník spouští vždy k 17. listopadu. Grantová výzva je průběžná. Programem se hlásí k výročí znovunabyté svobody a podporuje tak občany, aby se angažovali ve veřejném prostoru a měnili jej vlastním přičiněním k lepšímu. Aby byli dobrými sousedy.

Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny