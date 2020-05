Pro odpověď jsme se alespoň virtuálně vydali do Balin nedaleko Velkého Meziříčí, kde je jedno z ekocenter Chaloupek a jehož součástí je i Klub Lebeda. Ten pro lidi s hendikepem již několik let vytváří a uskutečňuje speciální programy založené především na zahradní terapii. Průvodcem nám byla vedoucí tohoto zařízení Jana Audy.

Stav nouze znamenal přerušení vaší pravidelné činnosti, kdy za vámi dojížděli klienti – členové Klubu Lebeda. Pro ně to je asi ještě těžší, než pro ostatní. Jsou to takové velké děti, které mají rády svoje rituály. Jak se jim snažíte jejich pravidelné návštěvy zde vynahradit?

Hned začátkem dubna jsme vymysleli takzvané balíčky, které jim každý týden rozvážíme do jejich domovů i s návodem, co mají s balíčkem udělat. Ten naleznou rovněž na YouTube. Je to v duchu toho, na co jsou od nás zvyklí a co mají rádi. Jsou v něm skryté emoce, vůně, naše společná setkání a aktivity, která s námi prožívali. To vše působí na jejich i na naši psychiku velmi léčivě.

O co konkrétně jde?

Nejlépe se podívat na náš facebook Klub Lebeda, kde je ke každému balíčku takový návod k použití. Balíček s názvem Medvědí česnek obsahuje návod, jak z něho vyrobit pesto, nebo balíček Kopřivy, podle něhož si vyrobí výborný a hlavně zdravý sirup.

Do těchto praktických balíčků je však vždy „přibalen“ i tvůj muž Jirka s kytarou, který zapěje nějakou píseň. Jsou to nové písničky, nebo ty, které si v Lebedě zpíváte normálně?

Něco jsou známé písničky, něco nové. Snažíme se to tematicky provázat - takže když měli set osení, byla k tomu písnička Travička zelená.

Čí byly balíčky nápad?

Kolektivní. Přemýšleli jsme, jak s našimi uživateli pracovat dál, když jsou doma a mají obavy docházet k nám do služby. Jak jim dále zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, jak je dál vzdělávat, volali jsme si s nimi, jak jsou na tom, dali jsme hlavy dohromady a toto z toho vzešlo.

Kolik dílů máte připraveno, nebo promyšleno?

Na každý týden jeden balíček, dokud k nám nebudou moci znovu jezdit, teď dostali třetí balíček a už máme rozchystány další tři. Další nápady máme v zásobníku, takže je toho zatím dost na několik měsíců, ale doufáme, že tolik toho snad nebude potřeba, že se opět vše ustálí a uživatelé budou jezdit.

Jaká je zpětná vazba, jak jste v kontaktu s klienty – rodiči?

S uživateli jsme v kontaktu telefonicky, přes e-mail nebo sociální sítě. Buď přímo s nimi, nebo s jejich rodiči. Když jsme balíčky vymýšleli, nebyli jsme si jisti, zda je uživatelé opravdu ocení, ale zpětná vazba je velmi pozitivní. Posílají nám fotky, jak se jim daří, ptají se, kdy a jaký bude další balíček.

Jak vnímají a berou celou koronavirovou situaci a jak jim v tom pomáhají právě balíčky?

Naši uživatelé jsou buď doma s rodiči, nebo v pobytovém zařízení s pečovateli. Jsou tedy v bezpečí v prostředí, které znají. Nedá se říct, že by neměli vůbec co dělat, ale naše balíčky jsou pro ně zpestřením dne. Řadě uživatelů přináší chvíle, kdy si sednou se svými rodiči a pečovateli a něco společně tvoří, vymýšlí… Pro uživatele v pobytových zařízeních, která jsou uzavřena, je velkým plusem i kontakt s přírodním materiálem. Důležitý je pro uživatele i kontakt s námi, alespoň prostřednictvím videa, e-mailů a telefonu. Naše balíčky nezachraňují životy, ale dělají život veselejším.

Mohou to nějak využít i neklienti? Třeba jako inspiraci?

Ano, inspiraci na různé činnosti v nich najdou i ostatní. I to je důvod, proč jsou balíčky volně přístupné na YouTube. My se rádi necháváme inspirovat a rádi inspirujeme druhé. Tak může vždy vzniknout něco nového, dobrého a pěkného.

Mají čtenáři nějakou možnost jak vám a klientům pomoci?

Organizačně a personálně máme vše zajištěno stoprocentně, ale přivítáme jakýkoli příspěvek na naši činnost v Balinách. Nebo na naši akci Dešťovka. To by nám velmi pomohlo. Protože kromě programů pro Klub Lebeda nebo ekocentrum stále udržujeme areál tak, aby byl pro uživatele připravený, až se zase vrátí.

Také mě napadá, že pokud mají na svých zahrádkách přebytečné sazenice či odkopky trvalek, mohou nám je darovat. To by bylo moc pěkné a vítané.

Kde se o vás čtenáři dozví víc?

Na fb stránkách Klubu Lebeda i na stránkách Chaloupek chystáme sekci Příroda pro péči. Tam pracovníci sociálních služeb najdou řadu námětů, jak zařadit prvky zahradní terapie do své činnosti.

Ekocentrum Chaloupky Baliny, Klub Lebeda