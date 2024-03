Pokud jste vyznavači křehké krásy milionů bledulí jarních v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka, tak pokud můžete, vydejte se je obdivovat ve všední den. Výhodou je jak absence davů turistů, kteří do lokality v tuto dobu míří ze všech koutů České republiky, tak – pokud k návštěvě zvolíte ranní hodiny - i o něco méně bláta.

Břehy Chlébského potoka. | Foto: Lenka Mašová

Kromě vyhlášených bledulí je totiž vyhlášené i tamní bláto, které je však časně ráno v údolí, kde se teplota blíží k nule, ještě ztuhlé. Částí rezervace v místech, kde je terén nejvíce podmáčený a bledulím rostoucím na březích potoka i v hustých kobercích pod olšemi, javory a jasany hrozí rozšlapání od návštěvníků, vedou dřevěné chodníčky.

Takže všední den – liduprázdno, klid a ticho rušené pouze šuměním potoka a ptačím zpěvem. Nevýhodou je nicméně absence možnosti občerstvení na parkovacím plácku u vstupu do rezervace, které v bledulové sezoně o sobotách a nedělích zajišťují dobrovolní hasiči ze Skorotic. Ve všední den prostě svačinu s sebou.

VIDEO: Extrémně brzy. Koberce sněženek už zdobí les na Vysočině

Místo najdete v Chlébském, místní části Skorotic na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Nejvíce lidí do rezervace míří od Nedvědice po zelené turistické značce přes parkoviště. Nicméně jarní výšlap za bledulemi se dá podniknout i z jiné strany, protože příroda a výhledy, které Svratecká hornatina nabízí, stojí za to. Do údolí je možné dojít třeba i od partyzánského památníku mezi Dolním a Horním Čepím, místními částmi obce Ujčov, kde je možné odstavit auto, a odtud se dát po silničce k horní části Chlébského.

Za pozornost ale stojí i samotný betonový monument z roku 1975 se čtyřmi nepravidelnými trojúhelníkovými tvary, jenž je kulturní památkou a připomínkou působení štábu partyzánské brigády Jermak v Horním Čepí. Nápisy připomínají také odbojovou činnost partyzánských skupin Jan Kozina a Zarevo včetně jejich podpory ze strany místních obyvatel. Památník, dnes už poněkud omšelý, brigádnicky vybudovali právě usedlíci z Dolního i Horního Čepí a okolí za podpory Uranových dolů v Dolní Rožínce.

Cesta po silničce směřující do Chlébského nabízí působivé vyhlídky na okolní kopce a členitou krajinu. V osadě se je možné napojit na naučnou stezku vedoucí do údolí potoka, která je dlouhá něco přes čtyři kilometry. Ale vzhledem ke skutečnosti, že je okružní, je celkem jedno, kterým směrem se po ní návštěvník vydá – k bledulím ho dovede vždycky.