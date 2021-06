Pokud chceme seriózně otevřít trail, musíme zajistit bezpečný a jetelný přístup. Jedinou možností je cesta od silnice, která byla využívána pro svoz dřeva. Na několika místech je zde uježděná vrstva větví, které je třeba odklidit. Výjezd je sám o sobě dosti náročný a tento podklad téměř znemožňuje jízdu.

Proto vyzýváme všechny bikery, kteří už chtějí Sokolí Trail vyzkoušet, aby nám přijeli pomoct.

Kdy? Poslední víkend v květnu.

Kde? Sraz v 9h na základně ve Víru. Nebo následně zde.

Co s sebou? Pracovní morálku, případně vlastní nářadí (hrábě, motyka, lopata) a něco na gril (“buřty” a nápoje zajištěny).

Co za to? Dobrý pocit a možnost si projet mezi prvními nový trail;)

Vaši účast prosím potvrzujte na robert@udolisportu.cz nebo 773 066 141 či na základně 566 566 566.

Více na: https://www.trailyvir.cz/novinky/chcete-jezdit-prijdte-prosim-pomoct/

Biku ZDAR!

ROBERT ŠIMICE

Předseda spolku Údolí sportu s.z.