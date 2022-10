Sedmačtyřicátý ročník turistického pochodu Podzimní Vysočinou se koná od pátku 14. do neděle 16. října. Prezence, start a cíl je v budově Active clubu ve Žďáře nad Sázavou. V sobotu je prezence od 6 do 11 hodin, cíl do 18 hodin. V neděli prezence od 8 do 11 hodin, cíl do 15 hodin.