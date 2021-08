Charita pořádá sbírku školního vybavení a potřeb pro volný čas. Zapojte se i vy

To, co pro mnohé z nás je samozřejmostí, může být pro některé rodiny s dětmi často problematické a nedostupné. Zajištění pomůcek do školy nebo vybavení pro volný čas je důležitou součástí pomoci uživatelům našich služeb, kterou Charita realizuje především díky spolupráci s veřejností.