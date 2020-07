Ty aktuálně velmi pomohou rodinám v tíživé situaci z okresu Žďár nad Sázavou. „Jedná se o rodiny, se kterými spolupracuje naše Sociálně aktivizační služba. Jejich příjmy často nestačí na pokrytí základních životních potřeb a náklady spojené se školní docházkou dětí jsou pro ně příliš vysoké. Pomoc se zajištěním školních potřeb uleví jejich napjatým rozpočtům a děti se budu moci vrátit do školních lavic se vším, co potřebují,“ sdělila Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě, která se Sociálně aktivizační službou úzce spolupracuje.

Stejně tak tato materiální sbírka pomůže i dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sázavou, Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmez ve Velkém Meziříčí a jejichž rodiny řeší finanční obtíže. Všechny jmenované služby poskytuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Kam budou moci dárci školní pomůcky přinést? Do letošní sbírky se velmi ochotně zapojila Turistická a informační centra okresu Žďár nad Sázavou. Od 20. července do 14. září 2020 bude moci veřejnost darovat školní potřeby do jejich prostor v rámci aktuální provozní doby. Jedná se o Turistické a informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou (Nám. Republiky). Rovněž bude sbírka probíhat i v provozní době poboček centra Kopretina v Radešínské Svratce, Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou.

Co všechno dětem pomůže?

školní batohy, aktovky, penály

sešity, obaly

pera, tužky

pastelky, vodovky, tempery, fixy, voskovky

pravítka, kružítka, desky na sešity

barevné papíry, výkresy

Dárci, kteří by se do sbírky rádi zapojili a nemohou z logistických důvodů, mohou přispět i formou finančního daru, a to v rámci projektu s názvem Darujme dětem kousek bezstarostného dětství. Informace získají na webu darujme.cz.

„Všem dárcům velmi děkujeme. Právě v těchto chvílích platí více než kdy jindy, že žádná pomoc není malá. Velice si vážíme každého, komu není osud druhých lhostejný," vzkázala Radka Čaníková, která je za Sbírku školních potřeb v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zodpovědná.

LENKA ŠUSTROVÁ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou