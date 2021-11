Na akci „Cesta do psí duše“ zvu všechny pejskaře i ty, které téma komunikace se psy prostě jen zajímá. Chcete zjistit, jak vznikají nedorozumění, proč pes zlobí nebo neposlouchá? Jsem průvodcem k ještě lepšímu vzájemnému porozumění v každodenním životě se psem a také zkratkou k vašim úspěchům. Společně objevíme úskalí komunikace mezi člověkem a psem, zodpovíme vaše otázky ohledně soužití se psím parťákem. Ukážeme si prakticky, v čem mnohdy i nevědomě chybujeme a co dělat jinak. Pochopíme, proč vznikají neposlušnosti a jak jednoduše vzniklé problémy i vyřešit. Na místě bude k dispozici i kniha Znaková řeč pro psy.

Dokážete si představit pohádkový život s vašim chlupáčkem?

Přednáška se uskuteční od deseti do dvanácti hodin v Občerstvení Mlsánek (Komenského 1190/1), workshop bude tamtéž nebo na okolní zelené ploše, a to od půl druhé do tří.

Pro zájemce o řešení konkrétních potíží, zlepšení porozumění i detailněji více do hloubky prozkoumání potíží, jsou v plánu individuální setkání o třetí hodině odpolední. Svůj termín si rezervujte dopředu na 608 575 471. Na stejném čísle se dozvíte i informace o přihlášení k workshopu. Akce je vhodná i pro děti od deseti let.

Michaela Drábková

z projektu Pes parťák