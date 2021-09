Takhle vzniká a září české sklo. Zajděte na exkurzi do sklárny Jaroslava Svobody

Sklárna je otevřena pro všechny zvědavé oči od pondělí do pátku od devíti do půl jedné. Nenechte si ujít jedinečnou podívanou, jak se hutnické sklo ručně vyrábí a nahlédněte do sklářské galerie, která se chlubí jedním z nejrozsáhlejším sortimentem na světě v tomto oboru. Děkujeme Jaroslavu Loskotovi za krásné fotky.

Sklářská huť Svoboda v Karlově. Sklárna, založená v roce 1990 výtvarníkem Jaroslavem Svobodou, vyrábí ručně tvarované, hutnické sklo v rozličných barevných provedeních a velikostech, dále plakety, ocenění pro vítěze soutěží, ceny pro veletrhy a prvky pro | Foto: Jaroslav Loskot