„Dodavatelský řetězec je pojem, který v poslední době začíná rezonovat i v českém byznysovém prostoru. A biopotraviny nejsou výjimkou. Spíše naopak - pokud tvoříte jakýkoliv produkt, o kterém tvrdíte, že je vyvíjen s ohledem na životní prostředí, je důležité být transparentní. A k tomu jednoznačně patří i uvádět původ jednotlivých surovin,” říká Aleš Kadleček, obchodní ředitel Biopekárny Zemanka.



Platí to o to více u exotických plodin, jakými jsou káva či čokoláda. Právě u těchto surovin se často řeší pracovní podmínky farmářů i dopady na životní prostředí v souvislosti s rozšířením zemědělské půdy na úkor pralesů. „U lokálních surovin je situace značně jednodušší. Dodavatele mouky, vajíček, či různých ořechů, plodiny pěstují v Evropě s unifikovanou bio certifikací. Dodavatel je tak pro nás zcela transparentní a my víme, s jakou kvalitou produktů pracujeme. U exotických plodin je to těžší. Poptávka od zákazníků je vysoká a proto pravidelně sledujeme možnosti na odběr čokolády,” dodává Aleš Kadleček.



Aktuálně dodává čokoládu do Biopekárny Zemanka italský dodavatel ICAM, skrze českého distributora Novicom.



ICAM úzce spolupracuje s lokálními farmáři, podporuje pěstování původních odrůd a díky budování stabilního zázemí pomáhá s prvotním zpracováním v daných lokalitách. Přebírá kontrolu nad fermentací a sušením kakaa, což jsou klíčové procesy pro výrobu kvalitní čokolády. Drobní farmáři tak nemusí čelit kritickým situacím v oblasti nestabilní fermentace, sušení a rizikům krádeží. Tento přístup také umožňuje navázání přímého kontaktu s farmáři a výrazně zvyšuje spravedlivé pracovní podmínky. „Právě díky kontrole celého výrobního řetězce se ICAM řadí k předním evropským producentům té nejkvalitnější čokolády a vybrali jsme si jej i v Biopekárně Zemanka jako nejlepší alternativu pro nás,” uvádí Aleš Kadleček.

V moderní italské továrně v Orsenigu je pak zajištěno technologické zpracování kakaových bobů a výroba, spolu s důslednou hygienickou a laboratorní kontrolou.

Spolu s BIO certifikací u vybraných čokolád dokáže ICAM díky vysokým výrobním standardům nabídnout další certifikáty: BRC, IFS, Kosher, Halal, Vegan, Gluten--free,ISO9001.

JANA BÁBIKOVÁ

Biopekárna Zemanka