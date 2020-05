Skautský srub pod horou je téměř stejně starý jako devadesátiletá historie našeho střediska. Naši předchůdci je založili na přelomu let 1929-30, srub začali stavět v roce 1932 a dokončili ho v roce následujícím.

Bystřičtí skauti opravují srub pod horou. | Foto: archiv Stautského střediska Klen

Měl pohnutou historii, skauti o něj přišli za druhé světové války, pak se do něj vrátili jen na tři roky, než ho zkonfiskovali komunisté. Poté sloužil různým účelům, využívali ho zemědělci jako sklad, sloužil holubářům či Socialistickému svazu mládeže. My jsme se do něj vrátili až v roce 1991. Už tehdy vyžadoval srub rekonstrukci. Udělaly se nutné vnější úpravy, ale na nosnou konstrukci srubu tehdy nedošlo, zdáls se být ještě v pořádku. Při rekonstrukci interiéru jsme si nyní všimli problémů u dřevěných základů srubu a tak jsme začali jednat. Díky obrovské pomoci Tesařství Sruby se nám to nejdůležitější povedlo a postupně budeme pokračovat dál s opláštěním, které už na tom také není dobře a při té příležitosti srub také zateplíme. V současné době totiž máme problém s tím, že naše středisko nemá vlastní klubovnu. Ke scházení proto můžeme využívat jen právě srub pod horou nebo pronajatou klubovnu v bystřickém kulturním domě. Abychom mohli srub mohli lépe využívat i v zimě, potřebujeme ho zateplit. Zkusíme to zvládnout během června.