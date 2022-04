Bude se tvořit, obdivovat i hodovat. V Sázavě se těší na sousedský jarmark

Mohlo by se na první pohled zdát, že se paní zima ne a ne vzdát své vlády. Sluníčko však na nás svítí více a více, a hlavně začíná hřát, což je neklamným znamením příchodu jara. Pojďme to oslavit. S přetržkou dvou let uspořádáme v sobotu 9. dubna od tří hodin odpoledne další ročník akce „Jarní sázavský sousedský jarmark“, a to v kulturním domě v Sázavě.

Jarní trhy, ilustrační foto. | Foto: Miloš Neuman