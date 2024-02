Věděli jste, že nejvýše obydlené místo ve Žďárských vrších najdete na Buchtově kopci? Toto místo leží mezi Daňkovicemi a Sněžným v nadmořské výšce 813 metrů nad mořem. Můžete se tam vydat spolu s Davidem Štěpánkem z Koruny Vysočiny, kterému děkujeme za tip na výlet.

Vycházka na Buchtův kopec, která začíná v Daňkovicích a dovede vás i do obce Krásné. | Foto: David Štěpánek

Na vrcholu Buchtova kopce se vypíná vysoká budova řízení letového provozu, kterou nemůžete přehlédnout díky výrazné kupoli s radarem na vrcholku. Stavba objektu započala na počátku šedesátých let minulého století a od té doby přitahuje zraky mnoha turistů.

Ke kopuli ve výšce 840 metrů nad mořem vede 104 schodů. A z ochozu je vidět Praděd i Sněžka. Pokud se chystáte na výlet, zavedou vás sem turistické trasy ze Sněžného, Daňkovic, Českých Milov, Podlesí a Krásného.

Můžete vyzkoušet třeba nenáročnou desetikilometrovou trasu. Doporučujeme zaparkovat auto na návsi v Daňkovicích. Tam si určitě prohlédněte unikátní Toleranční modlitebnu, která svou zachovalostí nemá obdoby.

Kousek za krásnými roubenkami v Daňkovicích zabočíte doleva a vydáte na Buchtův kopec. Na začátku je potřeba počítat s tím, že se jedná o dva kilometry stoupající úsek. Vyšlápnete si na jednu z našich osmistovek.

Dále pak už vás bude čekat sestup do malebné obce Krásné, kde doporučujeme navštívit známou a oblíbenou Chalupu pod lípou. Před vesnicí se nachází studánka s pitnou vodou, pro případ, že by vám došlo pití. Pokud vám síly už nebudou stačit, doporučujeme si cestu zkrátit a již v Krásném směrovat do Daňkovic.

Naše trasa vás ještě zavede do vesničky Spělkov, kde také uvidíte pozůstatky původní lidové architektury typické pro Horácko. Ze Spělkova se už vaše cesta bude směrovat zase zpět na Daňkovice. Při cestě se nezapomeňte ohlížet, čekají na vás výhledy do údolí Svratky a Fryšávky.