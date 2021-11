Bradavické kouzlo trvá. Harry Potter s kamarády volá děti za dobrodružstvím

Příběhy Harryho Pottera z pera britské spisovatelky J. K. Rowling se za téměř pětadvacet let od vydání prvního dílu a dvacet let od jeho zfilmování staly nedílnou součástí naší popkultury. Autorka svými texty podmanila celou generaci mladých lidí, dokázala nadchnout i zaryté nečtenáře a ukázat jim kouzlo literatury. Příběh mladého čaroděje také inspiroval spoustu setkání, událostí a akcí, na kterých se děti i dospělí s nadšemí vžívají do postav a příběhů z bradavické školy čar a kouzel. Výběr z některých Potterem inspirovaných akcí přinášíme v naší galerii. Děkujeme Ivaně Šrámkové za pěkný příspěvek a fotky ze setkání ve vyškovské knihovně

V českokrumlovské knihovně se pohybovaly postavy z Harryho Pottera a fantasy světa. | Foto: Městská knihovna Český Krumlov