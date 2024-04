Vernisáž výstavy třebíčského umělce, malíře a hudebníka Pavla Hlaváče se uskutečnila ve Žďáru nad Sázavou. Pavel Hlaváč hrál za svůj život v mnoha kapelách, jeho doménou je hlavně blues.

Vernisáž výstavy třebíčského umělce, malíře a hudebníka Pavla Hlaváče ve Žďáru nad Sázavou. | Foto: Lenka Jarolímová

Svoje obrazy maluje zvláštní technikou, kterou nazývá šmirgláž. Pro Český rozhlas Vysočina ji popisoval takto: „Základ je papír, který natřu kvalitním disperzním lepidlem, ono to prostoupí tím papírem a samo to už dělá takovou strukturu. A já to pak probrousím. Natřu dejme tomu žlutou, zafixuju to lakem, na to modrou, a už z toho je zelená. Čím víc vrstev tam dáš, tím víc barev na obraze je.“

Zajímavé jsou i názvy jeho obrazů: "Nic cizího mi není lidský", "Vzpomínka na budoucnost", "Zoncna rumpluje", "Takové čekání jsem nejednal", "Zadostiučinění nožíře Tůmy" a podobně.

Rozhodně stojí za shlédnutí a z vlastní zkušenosti můžu říct, že i za to, aby měl člověk některý z nich doma. Vernisáž zahájil Petr Váša, český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog.

Hudební doprovod celé akci dělala undergroundová skupina ze Žďáru nad Sázavou Atomová mihule, která vznikla už v roce 1977. Výstava se koná v Galerii Stará radnice, má název Blues z paneláku a potrvá do 28. dubna.