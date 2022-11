Svatý Martin přijel na bílém koni sice již minulý týden, na sníh jsme si ale museli ještě chvíli počkat. Čekání se však vyplatilo a o víkendu se nejen na Novoměstsku krajina proměnila k nepoznání. Za krásné fotky děkujeme Heleně Zelené Křížové.

Zima o víkendu čarovala na Novoměstsku. | Foto: Helena Zelená Křížová

První sníh je vždy tak trochu událost. Dětem rozzáří oči a nutí je honem zkontrolovat sáně a boby. Co na tom, že bílé pokrývky není ani slabá souvislá vrstva, na kopec by vyrazily klidně hned. Řidiči si naopak postesknou, že už je to zase tady. Někoho snad rozbolí ruce z představy prohazovaní příjezdové cesty, ale většina lidí se alespoň na chvíli zasní a nechá okouzlit pohádkovou atmosférou. Všechno je najednou jakési jiné, tišší, čas plyne pomaleji. Přišla zima.